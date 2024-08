Houthis bloqueiam esforços para salvar navio grego em chamas no Mar Vermelho

Os esforços para alcançar e ajudar o petroleiro de bandeira grega que continua em chamas no Mar Vermelho foram bloqueados pelos rebeldes Houthis do Iêmen, denunciou o Pentágono na terça-feira, 27. O Major-General da Força Aérea Pat Ryder disse aos repórteres que os EUA estão "cientes de uma parte terceira algum agente independente que tentou enviar dois rebocadores para o navio para ajudar no salvamento, mas eles foram avisados pelos Houthis e ameaçados de serem atacados".

Ele disse que o Comando Central dos EUA tem monitorado a situação para determinar a melhor forma de ajudar o Sounion, que está carregado com 150.000 toneladas (136.000 toneladas métricas) de petróleo bruto iraquiano, e mitigar qualquer impacto ambiental.

No momento, porém, não há navios da Marinha dos EUA no Mar Vermelho ou nas proximidades do Golfo de Áden.