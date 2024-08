Harris avança contra Trump

A vice-presidente democrata fará campanha nesta quarta e na quinta-feira na Geórgia (sul), um dos sete estados-pêndulo onde as eleições de 5 de novembro prometem ser especialmente disputadas.

A entrevista com a jornalista Dana Bash será transmitida às 21h locais (22h em Brasília), informou a CNN.

Há alguns dias, a candidata enfrentava uma crescente pressão para que concedesse uma entrevista a um importante meio de comunicação americano.

Até agora, se contentava com trocas muito breves com jornalistas após suas viagens ou encontros com influenciadores digitais.