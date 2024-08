Guatemala investiga denúncias de abusos contra crianças em seita judaica

Na sexta-feira, com uma ordem judicial, as autoridades tentaram verificar o estado dos menores, mas os membros da comunidade restringiram o acesso à sua propriedade localizada no município de Oratorio, cerca de 60 km a sudoeste da capital.

A Procuradoria busca verificar as denúncias, muitas delas anônimas, contra o grupo que se estabeleceu em Oratorio em 2014, após ser expulso de um vilarejo indígena devido a um choque cultural e de costumes com os habitantes locais, e passar algum tempo em um prédio na capital.

A Lev Tahor foi formada nos anos 1980 e seus membros, que vestem túnicas escuras e praticam uma versão ultraortodoxa do judaísmo, se estabeleceram na Guatemala em 2013. O grupo classifica as investigações como "perseguição religiosa" e afirma que são impulsionadas por Israel.

Embora as denúncias existam desde 2018, as ações mais recentes foram motivadas pelo caso de um adolescente estrangeiro que, no início do ano, "solicitou ajuda" para retornar ao seu país após denunciar que foi forçado a se casar aos 13 anos, detalhou Prera.

"Existe essa resistência às autoridades em poder estabelecer o que está acontecendo", acrescentou a funcionária.