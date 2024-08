Fundador do Telegram prestes a conhecer seu futuro após detenção na França

A Justiça francesa deve decidir, nesta quarta-feira (28), se acusa e eventualmente decreta a prisão preventiva do fundador do Telegram, o franco-russo Pavel Durov, após a sua detenção no sábado que gerou críticas em todo o mundo.

O bilionário de 39 anos, detido no aeroporto Le Bourget, ao norte de Paris, é acusado de não ter agido contra a disseminação de conteúdos criminosos em seu serviço de mensagens criptografadas.

A empresa, que tem 900 milhões de usuários, garantiu que "cumpre as leis da União Europeia" e que "é um absurdo afirmar que uma plataforma ou o seu proprietário são responsáveis pelos abusos".