Fundador de Telegram é apresentado à Justiça na França

O fundador do Telegram, o franco-russo Pavel Durov, foi apresentado à Justiça francesa nesta quarta-feira(28), após a sua prisão no sábado, para um possível acusação, disse à AFP uma fonte próxima do caso.

O bilionário CEO deste serviço de mensagens foi transferido para o Palácio da Justiça, em Paris, ao início da tarde, depois de vários dias sob custódia policial, disse a fonte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Justiça indica que Durov, de 39 anos, não agiu contra a divulgação de conteúdo criminoso no Telegram, que tem mais de 900 milhões de usuários, acusações que rejeita.