EUA apoia seu embaixador no México após críticas à reforma judicial

Os Estados Unidos expressaram apoio, nesta quarta-feira (28), ao seu embaixador no México, Ken Salazar, afirmando que compartilham de "suas preocupações" sobre a polêmica reforma judicial promovida pelo governo do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Dias atrás, Salazar estimou que a reforma "ameaça" a relação comercial entre os dois países e representa um "risco" para a democracia mexicana.

Tais afirmações levaram López Obrador a enviar uma nota diplomática em protesto contra a "declaração de ingerência" do embaixador e a colocar "em pausa" na terça-feira sua relação com Salazar e com a embaixada do Canadá, que também critica os planos do México.

A relação com Salazar "é boa, mas está em pausa", disse o mandatário de esquerda, explicando que não se trata de uma "pausa" na relação com o governo de Joe Biden, mas com a embaixada, até que confirmem "que vão respeitar a independência do México".