Etcheverry vence Cerúndolo em duelo argentino sob calor intenso no US Open

Numa batalha de mais de quatro horas sob um calor sufocante, o tenista argentino Tomás Etcheverry derrotou nesta quarta-feira (28) seu compatriota e amigo Francisco Cerúndolo pela segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, em que Francisco Comesaña também se classificou com uma vitória surpreendente.

Comesaña, número 108 do ranking da ATP, eliminou Ugo Humbert, o francês mais bem colocado do ranking (17º). O argentino avançou assim pela primeira vez para a terceira rodada do Grand Slam de Nova York, assim como Etcheverry.

Número 33 do ranking da ATP, Etcheverry disputou cinco sets contra Cerúndolo (29º) em condições extremas, com muita umidade e temperaturas próximas a 35 graus.