Espanha e Mauritânia se comprometem a combater imigração irregular

O líder socialista, que foi recebido em Nouakchott na terça-feira pelo presidente Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, defendeu uma atitude firme contra as redes de tráfico de pessoas e o tratamento humanitário dos migrantes.

Espanha e Mauritânia concordaram, nesta quarta-feira (28), em colaborar no combate à imigração ilegal, durante uma visita do presidente do governo espanhol Pedro Sánchez a três países africanos para conter as chegadas irregulares no país europeu.

"A imigração não é um problema, mas uma necessidade que vem acompanhada de certos problemas. Devemos lutar contra as máfias que traficam seres humanos e brincam com vidas humanas" e que se aproveitam "das péssimas condições e do desespero de quem recorre à migração irregular", declarou Sánchez.

Pressionado internamente pela crise migratória, com um aumento acentuado do número de migrantes chegando à Espanha, o presidente do governo espanhol visita a Gâmbia nesta quarta-feira e o Senegal, na dia seguinte.

As três nações africanas, localizadas na costa atlântica, são pontos de partida de milhares de africanos que tentam chegar à Europa em busca de um futuro melhor, cruzando o oceano, sobretudo através das Ilhas Canárias espanholas. Milhares de pessoas morreram nesta travessia nos últimos anos.