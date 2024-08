Duas figuras do cinema iraniano são indiciadas por retirar o véu

Desde a Revolução Islâmica de 1979, usar o véu é obrigatório no Irã para todas as mulheres, inclusive estrangeiras, que devem esconder seus cabelos em locais públicos.

"O procurador do Teerã indiciou a diretora Rakhshan Banietemad e sua filha, a atriz Baran Kosari, depois que elas tiraram o hijab em um local público", informou o Mizan Online.

Uma importante diretora iraniana e sua filha atriz foram indiciadas pela Justiça, nesta quarta-feira (28), por aparecerem em público sem o véu obrigatório na República Islâmica, anunciou o órgão de imprensa do Judiciário.

Com 70 anos, Banietemad foi premiada em várias ocasiões no festival Fajr de Teerã, a premiação de cinema mais importante do país.

Sua filha Baran, famosa atriz de 38 anos, ganhou, entre outros, o prêmio de melhor atriz em 2015 no mesmo festival.

Na terça-feira, fotos de ambas as mulheres sem o véu em um evento de cinema em Teerã viralizaram nas redes sociais.