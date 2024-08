Contas pró-Trump no X usam fotos roubadas de influenciadoras europeias, diz estudo

O relatório da organização sem fins lucrativos Center for Information Resilience (CIR) chega no momento em que pesquisadores manifestaram alarde em relação às eleições americanas de novembro pelo fato de que a rede X, de propriedade de Elon Musk - que manifestou apoio a Trump -, está repleta de contas falsas e desinformação política.

Os perfis falsos utilizam imagens cotidianas das contas de Instagram das influenciadoras, subtituladas com "hashtags" relacionadas ao movimento MAGA (acrônimo de "Make America Great Again") e promessas de voto em Trump, explicou CIR.

Não ficou claro quem está por trás dessa fraude digital nem se as contas promoviam conteúdo pró-Trump com fins ideológicos ou lucrativos.

O MAGA ("Façamos os Estados Unidos grandes de novo", em português) é um slogan político associado a Trump e sua campanha.

Uma das contas falsas é "Luna", que descreve a si mesma como "partidária de MAGA Trump", de 32 anos, que utilizou imagens de uma influenciadora de moda alemã chamada Debbie Nederlof, segundo a emissora CNN, que realizou a investigação junto com o CIR.

Nederlof expressou frustração pelo uso indevido de suas imagens, ao dizer que não tinha "nada a ver com os Estados Unidos, com Trump, com as questões políticas de lá".