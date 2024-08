Conselho da ONU prorroga missão de paz no Líbano em meio a tensões

Com mais de 10.000 soldados, esta força de manutenção da paz está presente no Líbano desde 1978 e o seu papel foi reforçado após um conflito de 33 dias entre o Hezbollah e Israel em 2006.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, em uma carta ao Conselho no final de julho, apoiou o pedido libanês para prorrogar o mandato da FPNUL sem alterações.

As tensões aumentaram novamente desde o início de outubro com a guerra de Israel em Gaza, na qual o Hezbollah apoia o grupo armado palestino Hamas com operações no sul do Líbano, incluindo trocas diárias de tiros com tropas israelenses.