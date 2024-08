Conmebol pune 11 jogadores uruguaios por incidentes na Copa América

Os jogadores da 'Celeste' subiram às arquibancadas ao final da partida em Charlotte (Estados Unidos), onde a Colômbia derrotou o Uruguai por 1 a 0, e entraram em confronto com torcedores colombianos no setor onde estavam seus familiares.

Além de Nuñez, que foi multado em US$ 20 mil (aproximadamente R$ 110 mil, na cotação atual), a Conmebol puniu Ramiro Betancur e Mathías Olivera com quatro jogos de suspensão e multa de US$ 16 mil (R$ 88 mil) e Ronald Araújo com três jogos e multa de US$ 12 mil (R$ 66 mil), entre as principais sanções.

A Conmebol ressaltou que ainda cabe recurso contra as punições, mas não esclareceu a partir de quando as suspensões passam a valer.

A seleção do Uruguai jogará no dia 6 de setembro contra o Paraguai em Montevidéu pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Quatro dias depois, a equipe enfrenta a Venezuela fora de casa.