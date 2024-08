Centro de votação no Arizona tira dúvidas de eleitores preocupados com possíveis fraudes

"Sabemos que haverá muita pressão sobre o Arizona porque poderemos decidir o destino do universo livre em novembro", diz a elas Richer, supervisor eleitoral do condado. "Portanto, eu sei que haverá muitas perguntas", reforça.

Fora da sala onde serão apurados os votos das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 5 de novembro, o supervisor Stephen Richer cumprimenta as integrantes da Mulheres Republicanas de Ahwatukee, uma organização política baseada neste disputado estado-pêndulo do sudoeste americano, enquanto assinavam um formulário e se acomodavam em cadeiras dobráveis de ferro.

Uma dúzia de mulheres republicanas caminham sob o sol em meio a cercas de ferro fundido e arame farpado para visitar um prédio do condado de Maricopa, no estado do Arizona. Ao contrário do que possa sugerir, o local não é um presídio, mas um centro de votação.

O gabinete de Richer ofereceu mais de 100 visitas públicas às instalações de apuração de votos do condado desde que ele foi eleito em 2020, um pouco antes de que uma onda de desinformação questionando a vitória do presidente democrata Joe Biden resultasse na violenta invasão à sede do Congresso americano em 6 de janeiro de 2021, por uma multidão de apoiadores do republicano Donald Trump.

"Isto não deveria acontecer", afirma Richer, antes de explicar como o condado trabalha com agências federais e estaduais para manter atualizados as listas eleitorais e remeter possíveis casos criminais ao procurador-geral.

Depois que a emissora Fox News anunciou, na noite das eleições em 2020, que Biden havia vencido no Arizona, o fundador da rede conservadora InfoWars, Alex Jones, e uma multidão de manifestantes armados foram para a frente do centro eleitoral de Maricopa, repetindo em coro "Prendam Joe Biden" e "Contem os votos legais".

Por isso, câmeras de vigilância foram modernizadas, o número de guardas armados foi aumentado e as portas de áreas de segurança foram substituídas, segundo uma lista oficial de melhorias obtida pela AFP.

Em colaboração com o Gabinete do Xerife do Condado de Maricopa, o centro eleitoral também estabeleceu a presença de efetivos do grupo tático SWAT no teto do edifício e implementou "patrulhas contínuas no prédio, inclusive agentes a cavalo".

Depois de entrar com sua credencial em um corredor qualificado como "área segura", Richer mostra às Mulheres Republicanas de Ahwatukee cada passo do processo de contagem dos votos, do enorme armazém onde os trabalhadores temporários recebem as cédulas distribuídas em caminhões alugados até a sala onde os votos são apurados com transmissão ao vivo por vídeo.