Bicho-preguiça mais velho do mundo morre em zoo na Alemanha

Jan morre aos 54 anos no zoológico de Krefeld, onde viveu por 38 anos e foi pai de 22 filhotes. Ele entrou para o Livro Guiness dos Recordes como o exemplar mais idoso de sua espécie aos cuidados de humanos.Morreu aos 54 anos no zoológico de Krefeld o exemplar de bicho-preguiça que era considerado o mais velho do mundo. A morte, ocorrida na semana passada, foi confirmada nesta terça-feira (27/08) em um comunicado divulgado pelo zoológico, próximo a Dusseldorf, onde o animal viveu durante 38 anos. Batizado de Jan, ele nasceu em ambiente selvagem, em 1969. Os bichos-preguiça são espécies comumente encontradas nas Américas do Sul e Central. Em 1986, ele passou um período no zoológico Hagenbeck, em Hamburgo, antes ser transferido para Krefeld. "Preguiça recordista" Em 2021, Jan ganhou notoriedade ao entrar para o Livro Guiness dos Recordes como "o bicho-preguiça mais idoso aos cuidados de humanos". Esse título chegou a ser contestado por outro bicho-preguiça chamado Paula, que também viveu na Alemanha, no zoológico da cidade de Halle. "Ele tinha o apelido de 'preguiça recordista', não apenas pela idade, mas também pelo alto número de filhotes que concebeu", afirmou o zoológico. "Foi muito difícil para os cuidadores se despedirem dele. Alguns o conheciam e cuidavam dele há mais de 25 anos", dizia a nota. Jan é considerado pai de 22 filhotes em Krefeld com as fêmeas Lolita e Trine. Apesar da idade, Jan foi pai de uma pequena fêmea em março deste ano, juntamente com Trine. rc (AP, dpa)