Atlético de Madrid fica no 0 a 0 em casa com o Espanyol

O Atlético de Madrid ficou só no empate em 0 a 0 no estádio Metropolitano com o recém-promovido Espanyol, que vinha de duas derrotas nos dois jogos anteriores, nesta quarta-feira (28), pela terceira rodada da espanhola LaLiga.

Sem Antoine Griezmann desde o início - embora o astro francês tenha entrado em campo após o intervalo - mas com os novos reforços Julián Álvarez e Alexander Sorloth, os jogadores comandados por Diego Simeone tiveram as melhores oportunidades, mas não conseguiram transformar em gols a sua superioridade no gramado.

O 'Atleti', que teve dois gols do meia espanhol Rodrigo Riquelme anulados por impedimento, é agora o quarto colocado da tabela com cinco pontos (uma vitória e dois empates), quatro atrás do líder Barcelona, dois atrás do Villarreal (2º) e um do Celta de Vigo (3º).