Young Boys, RB Salzburg e Sparta Praga se classificam para a Champions

Young Boys da Suíça, RB Salzburg da Áustria e Sparta Praga da República Tcheca se classificaram para a nova Liga dos Campeões nesta terça-feira (27), ao vencerem seus respectivos confrontos do playoff de acesso.

O campeão suíço, Young Boys, retorna à competição depois de vencer o Galatasaray por 1 a 0 na Turquia, com gol do francês Alan Virginius, num jogo em que o goleiro do time da casa, o uruguaio Fernando Muslera, foi expulso por agredir um jogador adversário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O RB Salzburg vai disputar o torneio pela sexta vez consecutiva ao empatar em casa com o Dinamo de Kiev em 1 a 1, após vitória por 2 a 0 no jogo de ida.