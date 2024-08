Venezuela: Maduro escolhe apoiador linha-dura para supervisionar forças policiais

O presidente venezuelano Nicolás Maduro nomeou nesta terça, 27, um chefe do partido socialista para supervisionar as forças policiais do país, dando poder a um apoiador linha-dura, que prometeu perseguir oponentes do governo como parte de uma repressão em andamento.

Maduro nomeou Diosdado Cabello Ministro do Interior, como parte de uma mudança de gabinete após a eleição presidencial contestada do mês passado. Junto com Maduro, Cabello é um dos mais fervorosos defensores da chamada revolução bolivariana iniciada pelo falecido Hugo Chávez e há muito tempo é considerado a segunda pessoa mais poderosa na Venezuela depois de Maduro.

Tenente aposentado do exército, ele lutou ao lado de Chávez em uma revolta militar fracassada em 1992 e mais tarde serviu como presidente interino quando o próprio Chávez foi removido em um breve golpe uma década depois.