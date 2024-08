Ucrânia derruba 5 mísseis e 60 drones em segunda noite de bombardeios russos

"Infelizmente, apesar do trabalho eficaz da nossa defesa aérea, quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no Telegram.

As mortes aconteceram nas regiões de Zaporizhzhia e Kryvyi Rih, no sudeste da Ucrânia.

"As operações de resgate estão em curso nos locais dos bombardeios e onde os destroços (dos mísseis e drones abatidos) caíram nas regiões da Ucrânia que foram atacadas pela Rússia na noite passada", afirmou Zelensky.

Na segunda-feira, a Ucrânia denunciou um ataque em larga escala de mísseis e drones russos contra as infraestruturas do setor de energia do país, que deixam pelo menos quatro mortos e obrigaram as autoridades a impor cortes de energia elétrica.