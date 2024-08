Tsitsipas é eliminado mais uma vez na 1ª rodada do US Open

O tenista grego Stefanos Tsitsipas estendeu sua maldição no Aberto dos Estados Unidos nesta terça-feira (27) ao ser eliminado na estreia pelo australiano Thanasi Kokkinakis.

Tsitsipas, décimo primeiro colocado no ranking masculino, perdeu para Kokkinakis (86º) com parciais de 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 e 7-5 em três horas e 54 minutos de jogo na quadra Grandstand em Flushing Meadows (Nova York).

O grego, duas vezes finalista em torneios de Grand Slam, viveu uma nova frustração no último grande torneio do calendário, no qual nunca conseguiu passar da terceira fase.