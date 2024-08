Telegram, a 'arma de guerra' da Rússia sob crescente vigilância

Desde que as forças de Moscou invadiram o território ucraniano em 2022, o Telegram, que tem mais de 900 milhões de usuários ativos, se tornou uma plataforma crucial para os blogueiros pró-guerra justificarem a ofensiva e espalharem desinformação na Ucrânia e no Ocidente.

A detenção do bilionário franco-russo Pavel Durov na França chamou a atenção mundial sobre a importância de seu aplicativo de mensagens Telegram para as tropas e os propagandistas russos, à medida que a ofensiva da Rússia na Ucrânia entra em seu terceiro ano.

Observadores afirmam que, na ausência de um sistema moderno de gestão do campo de batalha, as tropas russas também passaram a depender do Telegram em suas operações diárias, como na transferência de inteligência ou na orientação de mísseis.

A prisão do fundador do Telegram na França chocou as autoridades russas e os propagandistas de guerra, que temem que Durov entregue as chaves de encriptação aos serviços de inteligência ocidentais.

"Estão apavorados", disse o especialista em propaganda de Moscou Ivan Filippov, em referência aos influentes blogueiros pró-guerra com dezenas de milhares de seguidores. "Seria um desastre absoluto" para a Rússia se a inteligência ocidental obtivesse as chaves, acrescenta.