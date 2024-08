Swiatek se complica, mas vence na estreia e avança no US Open

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, começou nesta terça-feira (27) a busca por seu segundo título no US Open com uma vitória discreta sobre a russa Kamilla Rakhimova.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (8/6), uma hora e 52 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

A polonesa cometeu incomuns 40 erros não forçados, que deram margem a Rakhimova para sonhar com a que seria a maior vitória de sua carreira.