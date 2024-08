Sullivan se encontra com ministro chinês em Pequim e diz que Washington não quer conflito

Os Estados Unidos e a China estão trabalhando para garantir que a competição entre eles não se transforme em conflito, afirmou hoje o assessor de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan, em encontro com o ministro das Relações Exteriores do país asiático, Wang Yi, em Pequim.

Sullivan está representando o presidente dos EUA, Joe Biden, em uma série de reuniões com membros do governo do presidente da China, Xi Jinping.

"O presidente Biden tem sido muito claro em suas conversas com o Presidente Xi que ele está comprometido em gerenciar esse importante relacionamento de forma responsável," disse Sullivan em breves comentários à mídia antes do início das conversas.