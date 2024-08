Suíça dará prêmio para melhores ideias de como retirar munições descartadas em lagos

O Departamento Federal Aquisições de Defesa da Suíça (Armasuisse) lançou um concurso para buscar ideias de como recuperar de forma ecologicamente correta e segura munições antigas descartadas em vários lagos do país entre 1918 e 1964. As três melhores ideias da competição serão anunciadas em abril e receberão um prêmio em dinheiro de 50 mil francos suíços (cerca de R$ 325 mil).

As ideias obtidas por meio do concurso não deverão ser implementadas imediatamente, mas o governo planeja que elas possam servir como base para esclarecimentos adicionais ou para o lançamento de projetos de pesquisa. De acordo com o comunicado do Armasuisse, a maior parte das munições submersas estão no Lago Thun, no Lago Brienz e no Lago Lucerna, a uma profundidade de 150 metros a 220 metros.

A tarefa, no entanto, é considerada tão complexa que o anúncio do concurso alerta que "presume-se que indivíduos privados que tenham um conceito de solução que atenda aos requisitos da tarefa devem unir forças com uma empresa". O departamento explica que isso ocorre porque, mesmo que uma implementação das soluções vencedoras não seja esperada imediatamente, caso a implementação venha a ocorrer, ela não poderá ser realizada por um indivíduo privado sozinho.