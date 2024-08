SpaceX prepara missão histórica que prevê 1ª caminhada espacial privada

A missão Polaris Dawn, organizada pelo bilionário americano Jared Isaacman, está programada para decolar do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, durante uma janela de lançamento que se inicia às 3h38 da manhã de quarta-feira, horário local (03h38 de Brasília), com mais oportunidades de lançamento na quinta-feira, caso necessário.

As condições climáticas eram 85% favoráveis, de acordo com a previsão da Força Espacial dos Estados Unidos.

Os quatro astronautas civis estarão equipados com os novos trajes desenvolvidos pela SpaceX para uso extraveicular, denominados EVA.

Espera-se que a cápsula Dragon da SpaceX, localizada na ponta do Falcon 9, atinja uma altitude máxima de 1.400 km, a maior distância para uma missão tripulada em quase meio século, desde as missões lunares Apollo.

Junto com o empresário estarão o piloto Scott Poteet, tenente-coronel da reserva da força aérea americana; Sarah Gillis, engenheira especialista em operações espaciais na SpaceX; e a médica Anna Menon, também engenheira de operações espaciais da empresa.

"Passei anos tentando me colocar no lugar dos astronautas no espaço, e estou ansiosa para experimentar isso por mim mesma", confessou Menon.

Os tripulantes, que foram treinados por mais de dois anos para essa missão histórica, realizaram centenas de horas em simuladores, sessões de paraquedismo, treinamento em câmaras centrífugas, mergulho, e até mesmo uma escalada ao topo de um vulcão no Equador.