Soldado americano que fugiu para Coreia do Norte se declarará culpado de deserção

Um soldado americano que fugiu para a Coreia do Norte no ano passado se declarará culpado de deserção em um tribunal marcial como parte de um acordo de conformidade, disse seu advogado.

O soldado Travis King, lotado em uma base na Coreia do Sul, cruzou correndo a fronteira para a Coreia do Norte em julho do ano passado durante uma visita turística à Zona Desmilitarizada que divide a península.

Depois que o país comunista expulsou King em setembro, o Exército dos Estados Unidos o acusou de deserção e de outros crimes como agressões a companheiros, posse de um vídeo de pornografia infantil e declarações falsas.