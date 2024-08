Preso suspeito de atentado a faca que matou três na Alemanha

Sírio de 26 anos se entregou à polícia, assumindo responsabilidade pelo crime. "Estado Islâmico" reivindicou ataque, que reacendeu debate sobre migração no país.O principal suspeito de realizar um ataque a faca que deixou três mortos e oito feridos em um festival em Solingen, no oeste da Alemanha foi preso, informou o governo regional neste domingo (25/08). "O homem que procuramos o dia todo foi preso", disse Herbert Reul, secretário do Interior do estado da Renânia do Norte-Vestfália, à televisão pública ARD. "Acabamos de prender o verdadeiro suspeito". A polícia anunciou que o sírio de 26 anos, identificado como Issa al H., havia se entregado às autoridades alegando ser responsável pelo ataque. As autoridades informaram que além de assassinato e tentativa de assassinato, ele também será acusado pelo Ministério Público de pertencer a uma organização terrorista no exterior, o "Estado Islâmico". Crime reacende debate sobre migração De acordo com a revista Der Spiegel, o suspeito sírio chegou à Alemanha no final de dezembro de 2022 e solicitou refúgio no país. Ele não era conhecido anteriormente pelas autoridades de segurança como um extremista islâmico. Issa al H. teve, entretanto, seu pedido de refúgio negado e deveria ter sido deportado para a Bulgária (pelas atuais regras, o país seria responsável pelo refúgio, devido ao fato de o sírio ter entrado na UE através dele), mas ele se escondeu por um tempo, de modo que a deportação não ocorreu. Esse fato provocou um novo debate sobre endurecimento dos regulamentos de migração, com políticos de oposição e de partidos do governo vindo a público pedir mudanças nas atuais regras de concessão de refúgio e de deportação de imigrantes ilegais. "Ato de vingança" Na noite de sábado, o grupo fundamentalista autodenominado "Estado Islâmico" (EI) reivindicou a responsabilidade pelo atentado mortal a faca. Através de sua agência de notícias Amaq, alegou que visou "vingar os muçulmanos na Palestina e em outros lugares". A Faixa de Gaza se encontra sob ofensiva de Israel desde os ataques perpetrados em 7 de outubro pelo Hamas. Ele se entregou no sábado à noite e agora está sob custódia. Além de reivindicar a autoria do ataque, a milícia terrorista "Estado Islâmico" (EI) publicou um vídeo que supostamente mostra o suposto autor. Ainda não está claro quando o vídeo foi gravado e se o homem mascarado mostrado nele é o suspeito Issa Al H.. O homem se autodenomina Samarkand A. no vídeo – possivelmente um nome de guerra. O ataque seria uma retaliação à matança de muçulmanos na Síria, no Iraque e na Bósnia e um ato de vingança pelo "povo da Palestina" que teve de "sofrer massacres com o apoio dos sionistas". Festa de aniversário da cidade Na noite de sexta-feira, um homem matou a faca três pessoas e feriu outras oito – cinco delas gravemente – num festival na cidade do oeste da Alemanha. As autoridades pediram à população para fornecer pistas ou imagens do momento do ataque por meio de um portal na internet especialmente criado por causa do crime. O ataque ocorreu por volta de 21h40 (16h40 em Brasília), quando um homem não identificado esfaqueou a esmo transeuntes que participavam da festa em comemoração ao 650º aniversário de Solingen. A ação foi inicialmente classificada como um "ataque”, disse uma porta-voz da polícia, rejeitando relatos da mídia de que já teria sido classificado como "atentado terrorista”. A porta-voz também não quis comentar uma alegação publicada pelo tabloide Bild de que o agressor falava árabe "O agressor esfaqueou pessoas ao acaso. É por isso que assumimos que se trata de um ataque", disse o porta-voz da polícia da cidade de Wuppertal, Sascha Kresta, afirmando que, de acordo com as informações que tem, o atacante tentou deliberadamente atingir as vítimas na zona do pescoço. "Evento terrível" "O ataque em Solingen é um evento terrível que me consterna profundamente. Um agressor matou brutalmente várias pessoas", escreveu no sábado o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, no serviço de mensagens curtas X, após falar ao telefone com o prefeito de Solingen, Tim Kurzbach. "Lamentamos as vítimas e nos solidarizamos com suas famílias", acrescentou Scholz, desejando aos feridos uma rápida recuperação. "O autor do crime deve ser pego rapidamente e punido com todo o rigor da lei." No X, a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, se disse também "profundamente consternada" pelo "ataque brutal". Ela ressaltou que "os serviços de segurança estão fazendo tudo ao seu alcance para deter o autor do ataque e determinar as suas motivações". md/av/cn (EFE, DPA, Lusa)