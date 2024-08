Premiê britânico chega à Alemanha em sua primeira visita de Estado

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, chegou na noite desta terça-feira (27) a Berlim, sua primeira visita de Estado desde que assumiu o cargo no mês passado. O líder trabalhista estabeleceu como prioridade reconstruir a confiança com seus aliados europeus depois do Brexit e as tensões protagonizadas por seus antecessores conservadores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Berlim, Starmer tem prevista uma reunião com o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, antes de seguir viagem para Paris, na França.

O Partido Trabalhista, que ganhou com ampla margem as eleições gerais de 4 de julho, adiantou durante a campanha que queria concluir um tratado de defesa e segurança com a Alemanha em caso de vitória nas urnas. Este novo acordo bilateral levará vários meses para ser negociado e deve ser concluído no início do ano que vem, assinalou a equipe de Starmer. Os objetivos do pacto são impulsionar os negócios e o comércio, aprofundar a cooperação em defesa e segurança e reforçar "a ação conjunta contra a imigração ilegal", disse o governo britânico.

"Temos que virar a página do Brexit e consertar as relações rompidas deixadas pelo governo anterior", defenderá Starmer, segundo o seu gabinete. O líder britânico insistirá em que é "crucial" estreitar os laços com Alemanha e França, "não só para lutar contra o problema global da migração ilegal, mas também para impulsionar o crescimento econômico". Starmer, de 61 anos, fez campanha para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia durante o referendo do Brexit em 2016, mas agora descarta um retorno ao bloco para evitar reabrir um capítulo divisivo na política britânica.