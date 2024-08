Praias japonesas em alerta por mordidas de golfinhos

As autoridades da região de Fukui, na região central do Japão, alertaram os banhistas sobre um aumento no número de mordidas de golfinhos, embora um especialista tenha dito que os incidentes podem ser obra de um único cetáceo querendo brincar.

Este ano, dezoito banhistas foram mordidos em várias praias dessa região, de acordo com a Guarda Costeira local, que havia registrado apenas duas mordidas de golfinhos em 2022 e nove em 2023.

A maioria das mordidas foi leve, algumas simples arranhões, mas, em um incidente recente, uma criança teve que receber cerca de 20 pontos, disse Shoichi Takeuchi, chefe da Guarda Costeira.