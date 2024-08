Macron retoma difíceis consultas para nomear um governo na França

O pequeno grupo parlamentar centrista LIOT abriu esta segunda rodada de negociações com partidos e "personalidades", da qual também têm previsto participar os líderes do partido da direita tradicional Os Republicanos (LR).

Embora se desconheça a agenda exata de contatos, diferentemente da primeira rodada, o mandatário de centro-direita já descartou voltar a se reunir com o partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) e com a extrema direita de Marine Le Pen e seus aliados.

O presidente francês, Emmanuel Macron, iniciou, nesta terça-feira (27), uma nova rodada de consultas para nomear um primeiro-ministro, depois de se recusar no dia anterior a indicar um governo de esquerda, recrudescendo um clima político cada vez mais tenso.

Os líderes socialista, ecologista e comunista, aliados da LFI na coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP), anunciaram, no entanto, que não participarão, depois que Macron se recusou a nomear a candidata à primeira-ministra da NFP, a economista Lucie Castets.

A LFI, ao lado de organizações estudantis, convocou uma "grande manifestação contra o golpe" de Macron para 7 de setembro, na primeira semana de retorno às aulas na França após as férias de verão.

O presidente francês convocou eleições legislativas de maneira inesperada em 30 de junho e em 7 de julho, quase três anos antes do previsto, com a expectativa de um "esclarecimento" do panorama político após a vitória da ultradireita nas eleições europeias.

Mas o resultado mergulhou a França em um bloqueio político. Os três blocos surgidos das eleições - esquerda, centro-direita e extrema direita - ficaram longe da maioria absoluta de 289 deputados.