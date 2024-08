Kremlin alerta a França que não tente 'intimidar' o fundador do Telegram

O Kremlin alertou Paris, nesta terça-feira (27) que não tente "intimidar" o fundador do Telegram, Pavel Durov, que foi detido na França por supostamente não ter adotado medidas para impedir o uso criminoso da plataforma de mensagens.

“As acusações são muito sérias e exigem provas igualmente fortes. Caso contrário, seria uma tentativa direta de restringir a liberdade de comunicação (...) e até mesmo de intimidar diretamente o diretor de uma grande empresa”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durov, um franco-russo que viveu em Dubai nos últimos anos, foi preso no final do sábado ao chegar ao aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, procedente Baku, capital do Azerbaijão.