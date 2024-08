Japão protesta contra a China por breve violação do espaço aéreo

O secretário-chefe do Gabinete do governo do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse nesta terça-feira, 27, que uma aeronave militar da China ingressou brevemente no espaço aéreo do país, na véspera, o que considerou uma "absolutamente inaceitável" violação territorial e uma ameaça à segurança nacional.

Segundo Hayashi, um avião de reconhecimento Y-9 chinês sobrevoou por dois minutos a ilha Danjo, no sudeste japonês. As forças militares japonesas enviaram caças para a região e exigiram que o avião deixasse o espaço aéreo do país imediatamente.

Ainda de acordo com o secretário-chefe do Gabinete japonês, a atividade militar chinesa ao redor do Japão se "expandiu gradualmente e se intensificou" nos últimos anos.