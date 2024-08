Israel exibirá duas tumbas romanas de 1.600 anos

Duas tumbas do Império Romano, com mais de 1.600 anos e adornadas com murais que representam figuras mitológicas gregas, serão abertas ao público no sul de Israel, informou a Autoridade de Antiguidades do país nesta terça-feira (27).

As tumbas, perto do porto de Ashkelon (60 quilômetros a sul de Tel Aviv) e descobertas com mais de meio século de diferença, estarão abertas aos visitantes a partir de outubro, informou o órgão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira, datada do século IV, foi descoberta na década de 1930 por uma expedição britânica. É decorada com representações de ninfas com cabeças adornadas com coroas de flores de lótus, crianças tocando flauta e diversos pássaros e animais.