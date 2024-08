Goleiro chileno Claudio Bravo anuncia sua aposentadoria do futebol aos 41 anos

O goleiro fez suas primeiras defesas em 2003, quando estreou no chileno Colo Colo, onde conquistaria dois títulos locais.

"Olá a todos, por meio deste vídeo gostaria de dizer que vou deixar o futebol profissional", disse ele no vídeo publicado em sua conta no Instagram, em que agradeceu aos companheiros e clubes onde jogou e à seleção chilena.

O goleiro chileno Claudio Bravo, de 41 anos, anunciou nesta segunda-feira (26) sua aposentadoria do futebol em vídeo publicado em suas redes sociais.

Ele partiu em 2006 para a Espanha, onde jogaria a maior parte de sua carreira, em clubes como Real Sociedad, Barcelona e Betis, seu último clube.

No Barcelona venceu tudo em suas duas temporadas, inclusive a Liga dos Campeões em 2015, quando os 'culés' conquistaram a tríplice coroa (LaLiga, Copa do Rei e Liga dos Campeões).

No clube catalão, Bravo emendou oito rodadas sem sofrer nenhum gol no campeonato, somando 755 minutos de invencibilidade, recorde ainda vigente na história do Barça.