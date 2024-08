Gauff e Badosa avançam à segunda rodada do US Open

A joia do tênis americano de 20 anos derrotou Gracheva (66º) com um retumbante placar de 6-2 e 6-0 em 66 minutos de jogo.

A tenista americana Coco Gauff, atual campeã, e a espanhola Paula Badosa estrearam no Aberto dos Estados Unidos, último Grand Slam do ano, sem dificuldades nesta segunda-feira (26).

"Estou feliz por voltar aqui e jogar assim", declarou a número três do mundo sob aplausos dos fãs.

Depois de superar a resistência inicial da adversária, Gauff dominou a partida sem resistência com um total de 10 aces e oito break points salvos.

Há um ano, Nova York assistiu à consagração de Gauff como grande nome do tênis feminino, mas desde então a jogadora de Delray Beach (Flórida) não conseguiu chegar a nenhuma das três finais dos grandes torneios deste ano.

Nas últimas semanas, sua confiança pareceu diminuir com as eliminações precoces nos Jogos Olímpicos de Paris e nos torneios WTA 1000 no Canadá e em Cincinnati, nos quais ela não passou das oitavas de final.

"As últimas semanas foram difíceis", reconheceu. "Este é o melhor tênis que joguei nos últimos tempos".