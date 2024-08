Diretor da AIEA visita central nuclear russa perto de zona de combate

O chefe da AIEA afirmou na segunda-feira que avaliará "de maneira independente o que está acontecendo" na central, "dada a gravidade da situação".

Nos primeiros dias do conflito, as forças russas tomaram a central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, e também ocuparam brevemente a central desativada de Chernobyl, no norte.

A Ucrânia iniciou o ataque surpresa a Kursk em 6 de agosto e afirma que está avançando. As forças russas, por sua vez, continuam avançando no leste da ex-república soviética.