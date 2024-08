Cerimônia espetacular para 'dar destaque a todos os corpos' na Champs-Élysées

Cerca de 30.000 espectadores estarão nas arquibancadas da Praça da Concórdia, no coração de Paris, poderão assistir a essa cerimônia de três horas idealizada por Thomas Jolly, diretor artístico de Paris-2024, que dará início aos primeiros Jogos Paralímpicos organizados na França.

A Praça da Concórdia, a Champs-Élysées e 4.400 atletas paralímpicos: a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos acontecerá na quarta-feira às 20h locais (15h em Brasília) em um suntuoso cenário parisiense, com o objetivo de ser espetacular e dando destaque a "todos os corpos", segundo os organizadores.

Outras 15.000 pessoas poderão assistir ao desfile de atletas em uma área gratuita na parte baixa da avenida Champs-Elysées, e outras 30.000 poderão assistir à sua parte final, com a cerimônia de acendimento da pira ao lado do museu do Louvre.

Assim como na cerimônia de 26 de julho, de repercussão internacional, a de quarta-feira acontecerá fora de um estádio olímpico e o "nível de ambição" é o mesmo, asseguram os organizadores.

