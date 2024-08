Britânico Daniel Evans vence jogo mais longo da história do US Open em 5 horas e 35 minutos

O britânico Daniel Evans derrotou nesta terça-feira (27) o russo Karen Khachanov na partida mais longa da história do Aberto dos Estados Unidos, que durou cinco horas e 35 minutos.

Evans, número 184 do ranking da ATP, venceu Khachanov (22º) por 3 sets a 2 com parciais de 6-7 (6/8), 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), 4-6 e 6-4 nesta partida da primeira rodada do Grand Slam de Nova York.

Na sua conta na rede social X, a ATP parabenizou o britânico pela vitória "na partida mais longa da história do Aberto dos Estados Unidos".