Barcelona vence Rayo Vallecano de virada (2-1) com gol do estreante Dani Olmo

O atacante espanhol Dani Olmo, nova contratação do Barcelona no atual mercado de transferências, marcou nesta terça-feira (27) o gol da vitória por 2 a 1 na visita ao Rayo Vallecano, pela 3ª rodada do campeonato espanhol.

O Barça garantiu a vantagem apesar do gol inicial de Unai López, aos 9 minutos, que colocou os visitantes em apuros até o intervalo. Já no segundo tempo Pedri empatou (60') e Olmo, que havia entrado no lugar de Ferran Torres, marcou o gol da vitória na reta final (82').

O atacante de 26 anos, um dos protagonistas do triunfo da Espanha na Euro-2024 em julho passado, foi contratado pelo Barça no início do mês, mas os problemas financeiros do clube catalão impediram que ele fosse inscrito até este jogo, o que fez com que ele perdesse as duas primeiras rodadas.