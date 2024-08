Ataque a faca deixa três mortos em festival de rua na Alemanha

Um homem esfaqueou diversas pessoas durante uma festa de rua em comemoração ao aniversário da cidade de Solingen, no oeste do país. Agressor ainda está sendo procurado.Um ataque a faca deixou três pessoas mortas e quatro gravemente feridas na cidade de Solingen, oeste da Alemanha, na noite desta sexta-feira (23/08), segundo a polícia local. De acordo com os relatos, pouco antes das 22h (hora local), um homem não identificado esfaqueou pessoas a esmo que participavam de um festival de rua, durante as celebrações do 650º aniversário da cidade. O agressor ainda está sendo procurado. Segundo um dos co-organizadores do evento, Philipp Müller, aos menos nove pessoas foram atendidas por paramédicos após o ataque. A ação foi classificadoa como um “ataque”, disse uma porta-voz da polícia. Ela rejeitou relatos na mídia de que o ato já teria sido classificado como um “ataque terrorista”. A porta-voz também não quis comentar uma alegação publicada pelo tabloide Bild de que o agressor falava árabe O incidente ocorreu em Fronhof, um mercado localizado no centro da cidade, onde um palco havia sido montado para receber o "Festival da Diversidade", que começou nesta sexta-feira e receberia atrações musicais e artísticas. A festa foi suspensa e as autoridades pediram aos moradores que deixassem o centro do município. A polícia também emitiu um alerta máximo e diz que procura o suspeito. Policiais armados isolaram grandes áreas da cidade e patrulham o local. Solingen tem uma população de cerca de 160 mil habitantes e fica perto das cidades de Colônia e Düsseldorf, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, mais populoso da Alemanha. O prefeito da cidade, Tim Kurzbach, escreveu no Facebook: "Esta noite, estamos todos em choque em Solingen. Horror e grande tristeza. Queríamos comemorar juntos o aniversário de nossa cidade e agora temos que lamentar os mortos e feridos. Parte meu coração o fato de ter havido um ataque em nossa cidade. Fico com lágrimas nos olhos quando penso nas pessoas que perdemos. Oro por todos aqueles que ainda estão lutando por suas vidas". O governador da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, disse que o estado estava unido em choque e pesar após o ataque em Solingen. “Nessas horas sombrias, os corações e mentes das pessoas do nosso estado e de outros estados estão em Solingen, onde um ato de violência brutal e sem sentido atingiu o coração do nosso estado”, escreveu ele em na rede X. Aumento de ataques com faca na Alemanha O ataque em Solingen ocorre poucos dias após o governo da Alemanha anunciar que pretende reforçar leis contra o uso de armas brancas, depois de a polícia registrar um aumento no número de ataques com faca, principalmente nos arredores das estações de trem. Nesta semana, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, pediu mudanças na lei para que seja permitido apenas o porte de lâminas de até 6 centímetros em locais públicos, ao invés do critério atual de 12 centímetros. A exceção seria para facas de uso doméstico que ainda estejam em sua embalagem original. Já os canivetes deverão ser banidos por completo. "Facas são usadas para cometer atos brutais de violência que podem causar ferimentos graves ou mortes", justificou Faeser à emissora ARD no início de agosto. "Precisamos de leis de armas mais duras e controles mais rígidos", completou. A posição do governo veio após a divulgação de estatísticas oficiais que registraram um aumento de 9,7% de um ano para outro nos casos de lesões corporais graves causadas por armas brancas, com 8.951 incidentes em 2023. A Polícia Federal alemã, responsável pela segurança nos aeroportos e principais estações ferroviárias do país, também relataram um aumento desses crimes próximo a essas estações, com 430 ocorrências nos primeiros meses do ano. O país ainda foi palco neste ano de ataques com faca que dominaram o noticiário. Em maio, um policial morreu em Mannheim após ser atingido por golpe de faca por um homem durante um comício de extrema direita. Na ocasião outras cinco pessoas também foram feridas pelo agressor. A motivação do agressor, um refugiado afegão de 25 anos, ainda não foi estabelecida, mas investigadores suspeitam de radicalismo islâmico. Em julho, foi vez de estudante de 17 anos derir cinco colegas numa escola de Wuppertal. Em agosto, três pessoas ficaram feridas numa briga de rua em Stuttgart. Na ocasião, a polícia apreendeu um refugiado sírio de 17 anos - posteriormente, tabloides alemães apontaram que o suspeito havia somado 34 crimes e delitos em sua ficha criminal em pouco menos de três anos. gq/jps (dw, reuters, afp, dpa)