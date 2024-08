Argentino Schwartzman vive adeus emotivo no Aberto dos EUA

Diante de uma quadra lotada com mais de 8 mil espectadores, o tenista argentino Diego Schwartzman disputou nesta segunda-feira sua última partida no Aberto dos Estados Unidos, perdendo na primeira rodada para o francês Gaël Monfils.

Schwartzman, que planeja se aposentar no início do próximo ano, venceu o primeiro set por 6-7 (2/7) contra o veterano Monfils, que há dez dias conseguiu derrotar o espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Cincinnati.

Nesse primeiro set, o argentino salvou dois set points de Monfils e depois dominou completamente o tiebreak.