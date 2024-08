'Ao menos não arrasto os direitos humanos': Petro responde ao presidente da Nicarágua

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, respondeu nesta terça-feira (27) ao seu homólogo nicaraguense, Daniel Ortega, que na véspera chamou de "submissos" os governos latino-americanos que não reconheceram a reeleição do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, marcada por denúncias de fraude.

"Tal insulto me permite responder: Pelo menos eu não arrasto os direitos humanos do povo do meu país", afirmou o mandatário colombiano na rede social X.

Ortega disse na segunda-feira que Petro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva — que buscam uma negociação entre Maduro e a oposição — se comportam como "governos submissos" aos pés da União Europeia e dos Estados Unidos por não reconhecerem a vitória de Maduro nas eleições de 28 de julho.