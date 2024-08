Ao menos 13 migrantes morrem em naufrágio perto do Iêmen

Barco virou depois de partir de Djibuti, com 25 etíopes e dois iemenitas a bordo. Entre os mortos, estão 11 homens e duas mulheres. As operações para encontrar os 14 desaparecidos estão em andamento.Pelo menos 13 pessoas morreram e 14 estão desaparecidas depois que um barco de migrantes virou na costa do Iêmen, informou neste domingo (25/08) a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU. A embarcação partiu de Djibuti, no Chifre da África, com 25 etíopes e dois iemenitas a bordo, informou. Entre os mortos, estão 11 homens e duas mulheres, e as operações para encontrar os desaparecidos ainda estão em andamento. "Essa tragédia mais recente é um lembrete claro dos perigos enfrentados pelos migrantes nessa rota", disse Matt Huber, chefe interino da missão da OIM no Iêmen. A OIM registrou mais de 97.200 chegadas de migrantes ao Iêmen em 2023, mais do que no ano anterior. Em junho e julho, houve mais naufrágios na costa do país, o mais pobre da Península Arábica e que sofre com a guerra desde 2014. A maioria dos migrantes chega à Arábia Saudita e a outros países da região, onde trabalham como operários ou empregados domésticos. md (AFP/Reuters)