Acusação contra Trump por 6/1 é reformulada após decisão da Suprema Corte sobre imunidade

O procurador especial Jack Smith apresentou uma nova acusação contra Donald Trump no caso que envolve uma suposta conspiração para obstruir os resultados da eleição de 2020, que mantém as mesmas acusações criminais, mas reduz as alegações contra ele. A medida vem após uma decisão histórica da Suprema Corte concedendo ampla imunidade aos presidentes por atos oficiais, e pouco antes do fechamento de um período para apresentar tais acusações.

A acusação original de 45 páginas foi reduzida para 36 páginas, depois que os promotores retiraram uma série de alegações que a maioria da Suprema Corte, no mês passado, considerou terem sido apresentadas indevidamente. Especificamente, essas alegações estavam relacionadas a um esforço de Trump no final de 2020 para fazer com que o Departamento de Justiça apoiasse suas alegações de possível fraude eleitoral.

O caso atualizado não lista mais como co-conspirador Jeffrey Clark, um funcionário do Departamento de Justiça que defendeu as falsas alegações de Trump sobre fraude eleitoral. Os co-conspiradores de Trump não foram nomeados em nenhuma das acusações, mas foram identificados por meio de registros públicos e outros meios.