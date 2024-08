Villarreal vence Celta (4-3) e é líder provisório do campeonato espanhol

O Villarreal do técnico Marcelino assumiu a liderança provisória da LaLiga espanhola depois de derrotar nesta segunda-feira (26) o Celta de Vigo por 4 a 3, num jogo frenético que abriu a terceira rodada do campeonato.

O 'Submarino Amarelo', que tem agora 7 pontos, interrompeu o bom início do Celta na competição, que chegou ao Estádio de la Cerámica com duas vitórias nos dois primeiros jogos, e que dormirá nesta noite de segunda para terça-feira na segunda posição, com seis pontos.

Um gol do meio-campista Dani Parejo, que aproveitou o rebote após perder um pênalti no décimo minuto dos acréscimos, deixou os três pontos em Villarreal.