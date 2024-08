Trocas na chefia de polícia da Catalunha após fuga de separatista Puigdemont

A chefia da polícia catalã foi substituída nesta segunda-feira (26), poucas semanas após a fuga do independentista catalão Carles Puigdemont depois de seu breve retorno a Barcelona, anunciou a encarregada do Ministério do interior do governo regional da Catalunha.

O novo diretor-geral dos Mossos d'Esquadra, a polícia regional, será Josep Lluís Trapero, anunciou a conselheira da pasta, Nuria Parlon, em coletiva de imprensa.

Trapero ficou famoso por sua gestão aos ataques jihadistas na Catalunha, em agosto de 2017. Posteriormente, sua imagem foi afetada durante a tentativa fracassada de secessão da Catalunha em outubro daquele ano, após a qual foi acusado de sedição por supostamente colaborar com os separatistas, acusação da qual foi absolvido.