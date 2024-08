Sem Messi e com Dybala, Argentina anuncia convocados para Eliminatórias

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, divulgou nesta segunda-feira (25) sua lista de convocados para a rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Colômbia, com o atacante Paulo Dybala, mas sem o lesionado Messi.

Na convocação, tampouco consta o nome do veterano Angel Di María, que anunciou sua aposentadoria da seleção após a Copa América, nem o goleiro do River Plate, Franco Armani.

Entre as novidades se destacam a presença de jovens como Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Matías Soulé e Giuliano Simeone, assim como a inclusão do artilheiro da Lazio, Valentín Castellanos.

A Argentina lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No torneio que classifica para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá os argentinos vão receber o Chile pela sétima rodada, no dia 5 de setembro, no estádio Monumental de Buenos Aires, e depois visitarão a Colômbia, no dia 10 de setembro.