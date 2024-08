Rayo Vallecano anuncia contratação do colombiano James Rodríguez

O clube espanhol Rayo Vallecano oficializou nesta segunda-feira (26) a contratação do meia colombiano James Rodríguez, ex-jogador do Real Madrid que brilhou em julho durante a Copa América.

James, de 33 anos, volta a Madrid, cidade onde vestiu a camisa 'merengue' entre 2014 e 2020, com um empréstimo de dois anos ao Bayern Munique (2017-2019). Anteriormente já havia brilhado no Porto (2010-2013) e no Monaco (2013-2014).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde a saída do Real Madrid, a carreira do colombiano entrou em declínio, tendo o inglês Everton (2020-2021) como última experiência em um dos cinco principais campeonatos europeus.