Os 'taxi dancers' de Buenos Aires são um salvo-conduto para novatos no tango

Ainda que as novas gerações tragam novos ares aos salões de tango, as regras persistem e podem intimidar até o tangueiro mais corajoso.

"Dançar tango em Buenos Aires pode ser muito intimidador, alguns não conseguem" diz David Tolosa, bailarino profissional e "taxi dancer" nesta meca do tango, onde trabalha como acompanhante de iniciantes.

Algumas, como é o caso da TangoTaxiDancers, há 17 anos no mercado, aconselham ler com atenção os termos. "Não somos uma agência de 'Latin Lovers'", alertam.

Além disso, a agência também oferece um cardápio com o abc "milonguero", que inclui aulas, fantasias e a arte do "cabeceo", a maneira tradicional de convidar as pessoas para dançar à distância, trocando olhares discretos para evitar fiascos.

"Deseja que o dançarino ou dançarina se sente em uma mesa próxima para praticar o "cabeceo?", é uma das perguntas do formulário de contratação.

"Existem códigos, o olhar certo, escolher com quem vai dançar, se você gosta como a pessoa dança, se a pessoa te aceita. É muito forte neste sentido", explica Tolosa, de 27 anos, há 20 bailarino e há 7 como taxi dancer.