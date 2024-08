Nadador chinês Sun Yang conquista 1º título após 4 anos suspenso por doping

A proibição foi reduzida para quatro anos e três meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) em 2021. A sanção terminou em maio passado, tarde demais para a classificação com a equipe chinesa para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O nadador chinês, especialista no estilo livre, foi inicialmente suspenso em 2020 por oito anos pela Agência Mundial Antidopagem (Wada, na sigla em inglês) por destruir amostras durante um exame em 2018, circunstâncias que ele ainda questiona.

Sun disse à agência de notícias estatal chinesa Xinhua que poderia ter feito melhor. "Me senti um pouco enferrujado na hora de controlar os tempos, preciso competir mais", disse o nadador chinês.

Em seu retorno, o nadador conquistou no domingo sua primeira medalha de ouro no Campeonato Nacional Chinês de Natação de Verão, uma prova de segundo nível.

Ele também escreveu na rede social chinesa Weibo no domingo que suas vitórias e fracassos do passado "o ensinaram a enfrentar as dificuldades e desafios da vida".

A volta de Sun coincide com a polêmica que surgiu sobre os nadadores chineses e sua relação com o doping nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Sun foi o primeiro nadador chinês a ganhar o ouro olímpico nos 400m e 1.500m, nos Jogos de Londres de 2012, mas sempre foi uma figura controversa na piscina.