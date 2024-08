Ministra de Tuvalu diz que poluidores devem pagar pelos danos climáticos

A ministra do Clima de Tuvalu, pequeno país insular do Pacífico, afirmou nesta segunda-feira que os grandes emissores de carbono devem pagar o custo dos crescentes danos climáticos, insistindo que "se você polui, deve pagar".

Com uma altura média inferior a três metros acima do nível do mar, os atóis de coral de Tuvalu estão gravemente ameaçados, mesmo com um leve aumento do nível do mar.

"Não devemos fechar os olhos à mudança climática e ao aumento do mar", disse Talia.

